Panna cotta al cioccolato fondente con salsa di lamponi e more. Ingredienti: 6/7 porzioni con stampini da 11 cm di diametro circa. Per la panna cotta 500 ml di panna fresca, 200 g di cioccolato fondente, 8 g di gelatina in fogli, 100 g di zucchero a velo. Per la salsa 200 g di lamponi, 200 g di more, 100 g di zucchero a velo, 4 cucchiai di succo di limone. Per guarnire 50 g di pistacchi, lamponi e more, piccole meringhe o cioccolato bianco, 1 rametto di menta.

Mettete i fogli di gelatina in ammollo in acqua fredda per almeno 10 minuti. Scaldate la panna in un pentolino e portatela ai limiti dell’ebollizione. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria, aggiungete la panna riscaldata e lo zucchero a velo setacciato e mescolate a fuoco dolce. Togliete dal fuoco e unitevi i fogli di gelatina strizzati. Mescolate con una frusta. Suddividete il composto in 6/7 stampini di circa 10-11 cm di diametro e lasciate rassodare in frigorifero per almeno 4 ore. In una padella antiaderente mettete i lamponi, le more, il succo di limone e lo zucchero a velo e cuocete a fuoco dolce per una decina di minuti. Quando la frutta sarà cotta versate tutto in un colino e filtrate la salsa.

Guarnite ogni porzione con un cucchiaio di salsa di more e lamponi, granella di pistacchio, qualche frutto fresco, cioccolato bianco in scaglie o piccole meringhe e due foglioline di menta.

Foto e ricetta di Stefania Mione