Frosinone, concorso Santa Maria De Mattias ecco la premiazione

Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione del Concorso dedicato a Santa Maria De Mattias, iniziativa che ogni anno coinvolge gli studenti in un percorso di riflessione e creatività ispirato ai valori dell’educazione e della cultura. La commissione esaminatrice, composta dal professor Biagio Cacciola, da Suor Agnese Gizzi e da Don Alessandro Fraci, ha valutato gli elaborati pervenuti.

Il sindaco e l’assessore alla Cultura Francesca Sacchetti hanno ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere il concorso: «Continueremo a investire in questa iniziativa perché crediamo che la cultura rappresenti il miglior investimento per il futuro dei nostri giovani. Per questo i vincitori riceveranno un assegno da destinare all’acquisto di materiale scolastico, con l’obiettivo di alimentare la loro sete di conoscenza, nel solco dell’insegnamento di Santa Maria De Mattias, che dedicò la propria vita all’istruzione». Soddisfatta anche Suor Agnese Gizzi: «Abbiamo visto nei ragazzi entusiasmo, desiderio di conoscere, attenzione e coinvolgimento. Avvertono la figura di Santa Maria De Mattias come importante per loro e ne sono grati. Dai loro elaborati sono emerse tanta creatività e profonde riflessioni personali». I vincitori

Scuola primaria – Disegno

* Classe I: Rebecca Colagiovanni

* Classe II: Jamila Antonetti

* Classe III: Giovanni Paolo Maria Campoli

Scuola primaria – Elaborato scritto

* Classe IV: Elisa Santulli

* Classe V: Maria Luce Campoli

Scuola secondaria di primo grado – Elaborato scritto

* Classe I: Diletta Altobelli

* Classe II: Daniele Sacchetti