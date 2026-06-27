Boville, lavori conclusi ecco l’apertura della circonvallazione

“L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che sarà riaperta al traffico veicolare e pedonale Via Circonvallazione Cesare Battisti (S.P. 93). Con apposito provvedimento è stata infatti disposta la revoca dell’ordinanza di chiusura al traffico, emanata nei giorni scorsi per consentire l’esecuzione degli interventi urgenti necessari alla tutela della pubblica incolumità. La decisione è stata assunta a seguito del sopralluogo tecnico effettuato nella giornata odierna dal Responsabile del Servizio III – Lavori Pubblici e Manutenzioni, che ha certificato la regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza previste nella prima fase dell’intervento. I lavori sono stati eseguiti nel pieno rispetto degli accordi definiti durante il tavolo tecnico del 23 giugno scorso, consentendo di ripristinare le condizioni necessarie per la riapertura della viabilità.

In particolare, l’installazione delle barriere di protezione garantisce che eventuali ulteriori distacchi del paramento murario non costituiscano un rischio per pedoni e veicoli. Per assicurare il massimo livello di sicurezza, la circolazione riprenderà con un parziale restringimento della carreggiata. A seguito dell’esito positivo delle verifiche tecniche, gli uffici comunali hanno trasmesso tutta la documentazione al sindaco e al Comando di Polizia Locale affinché venissero adottati i provvedimenti di competenza per l’immediato ripristino della viabilità.

La sicurezza dei cittadini è stata, fin dal primo momento, la nostra assoluta priorità. Grazie alla tempestività degli interventi, alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti e al costante lavoro degli Uffici Comunali, siamo oggi in grado di revocare la chiusura della strada e restituire alla cittadinanza un’arteria viaria fondamentale, garantendo condizioni di transito in piena sicurezza.”

L ‘amministrazione comunale rivolge un sincero ringraziamento ai residenti, agli automobilisti e a tutti i cittadini per la collaborazione, la comprensione e il senso civico dimostrati durante la gestione di questa delicata fase di emergenza. La situazione continuerà ad essere costantemente monitorata dai competenti uffici comunali, che seguiranno l’evoluzione del quadro tecnico al fine di garantire la massima tutela della pubblica incolumità”.

Redazione Digital