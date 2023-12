Frosinone, concerto di Natale al Conservatorio ecco tutto il programma

Apertura di vacanze natalizie brillante e raffinata con la grande musica del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Il 21 dicembre alle 18 presso l’Auditorium Paris del Conservatorio in Viale Michelangelo siete tutti invitati al tradizionale Concerto di Natale offerto alla cittadinanza dalla prestigiosa istituzione AFAM del capoluogo presieduta dal dott. Alberto Gualdini e diretta dal M° Mauro Gizzi. Protagonista della manifestazione curata e coordinata dai M° Stefano Caturelli e Daniele Palermini la Refice Pop Orchestra diretta dal M° Francesco Negroni che proporrà i grandi classici del repertorio popular natalizio – da Silent Night a White Christmas passando per Adeste Fideles, Jingle bells e molto altro – in arrangiamenti originali di grande fascino e raffinatezza in una serata presentata come da tradizione dal preparatissimo Giordano Spaziani. Una vera chicca per gli amanti del genere è proprio l’orchestra pop, nata nel 2008 da un’idea del M° Stefano Caturelli, che con il suo ampio organico – formato dalle sezioni dell’orchestra sinfonica tradizionale unite ad una sezione ritmica pop e a voci soliste – ricalca le grandi orchestre “di ritmi moderni” ormai quasi sparite che animavano il panorama musicale televisivo diversi decenni or sono e si produce ormai regolarmente in concerti a tema con unanime successo di pubblico e critica. Dopo la sfavillante inaugurazione affidata all’orchestra sinfonica dunque un nuovo imperdibile appuntamento con la prestigiosa istituzione accademica del capoluogo che testimonia ancora una volta la sua versatilità artistica ed accademica, una qualità internazionalmente riconosciuta e la sua simbiotica affezione con il territorio di cui è giustamente fiore all’occhiello.

Redazione Frosinone