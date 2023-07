Frosinone, concerto del tenore Gianluca Terranova al Conservatorio ‘L. Refice’

Il prossimo 29 luglio prestigioso evento di chiusura per il Festival dei Conservatori di Frosinone con il grande tenore Gianluca Terranova. Finale in grande stile per la fortunata kermesse musicale – organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli in collaborazione con il Conservatorio L.Refice presieduto dal dott. Alberto Gualdini e diretto dal M° Mauro Gizzi – che celebra i talenti musicali provenienti dal mondo dei Conservatori e che concluderà la gara il giorno 28 luglio con la proclamazione dei vincitori. La serata finale, affidata ai “Concerti del Refice”, si terrà invece alle 21 del 29 luglio e vedrà sul palco una assoluta star internazionale della lirica, il M°Gianluca Terranova che di ritorno da una tourneè internazionale ha generosamente accolto l’invito a partecipare all’evento di chiusura del festival. Interprete dalla voce agile, versatile, possente ma capace delle più delicata sfumature che gli consente di passare con disinvoltura dal grande repertorio lirico al musical, Gianluca Terranova è acclamato nei grandi teatri in Italia e nel mondo: dal San Carlo di Napoli al Teatro dell’Opera di Roma , dalla Scala di Milano alla Los Angeles Opera e Sydney Opera per citarne solo alcuni. Nell’occasione proporrà un recital in omaggio al grande Enrico Caruso interpretando le più celebri opere dal variegato repertorio del grande tenore italiano, padre della modera tecnica vocale, di cui si celebrano proprio nel 2023 i 150 anni dalla nascita: dalle arie d’opera di Verdi, Donizetti e Puccini alle melodie da camera di Tosti e Gastaldon fino alle celeberrime romanze del repertorio napoletano, il M° Terranova ci condurrà con il canto e la narrazione nel fascinoso mondo sonoro di quel “Caruso” che ha saputo far rivivere con maestria e raffinatezza anche nella serie televisiva Rai, record di ascolti, “Caruso la voce dell’amore”. Nello spirito di un festival dedicato agli studenti inoltre il M° Terranova che è anche un eccellente pianista siederà allo strumento per una clip didattico-interpretativa con la partecipazione del M° Fabio Angelo Colajanni al flauto e degli allievi Yu Zhang, Leonardo Guidotti, Fan Jacheng provenienti dalla sua rinomata scuola di canto che quest’anno, tra le altre cose, può vantare l’unico tenore ammesso alla prestigiosa Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Per l’occasione ed in rappresentanza del rinomato Conservatorio L.Refice che pure celebra i 50 anni dalla fondazione, il concerto sarà accompagnato al pianoforte dal M° Cesare Marinacci, pianista-compositore e docente frusinate. Degna ed imperdibile conclusione per un evento come il Festival dei Conservatori che giunto alla sua nona edizione si pone come evento di riferimento e di assoluta rilevanza nel panorama culturale italiano.

Redazione Frosinone