Arsenale da guerra nascosto nella camera da letto, in Ciociaria arrestato noto malvivente

I Carabinieri hanno tratto in arresto un 30enne, nativo di Alatri, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione di armi e munizioni e detenzione abusiva di arma di fuoco. I Carabinieri dopo prolungata attività di osservazione nei pressi dell’abitazione del giovane, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona ed inerenti gli stupefacenti, facevano irruzione nell’appartamento ed a seguito di perquisizione domiciliare rinvenivano un revolver “Smith & Wesson” cal. 38 special, 100 cartucce cal. 38, vari bossoli cal 38, 1,6 kg di stupefacente del tipo hashish ed 1 kg di stupefacente del tipo marijuana. Inoltre l’attività di ricerca consentiva di sequestrare la somma contante di euro 3.625, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dagli accertamenti espletati sull’arma sottoposta a sequestro è emerso che la stessa è stata asportata nel settembre 2022 nel corso di un furto in abitazione perpetrato nel comune di Ceccano (FR). Ieri mattina il GIP del Tribunale di Frosinone, presso l’ospedale “Spaziani”, ove nel frattempo l’arrestato era stato ricoverato avendo accusato un malore, ha tenuto l’udienza di convalida, nel corso della quale ritenendo legittimo l’operato della Polizia Giudiziaria ha applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare è allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital