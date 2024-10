Frosinone, “Commistione tra maggioranza e opposizione occorre chiarezza con i cittadini”

“Celeste è questa corrispondenza d’amorosi sensi”. Non potevamo trovare miglior verso poetico per descrivere il corteggiamento cui assistiamo in questi giorni tra coloro che, poco più di due anni fa, si contrapponevano duramente alla conquista dello scranno di primo cittadino della Città di Frosinone. Una commistione tra maggioranza e opposizione che non fa bene né alla Città né ai cittadini. L’esistenza di un’opposizione governativa è probabilmente la più significativa conquista della storia della democrazia occidentale. E’ la legittimazione di manifestare dissenso. E, invece, nel consiglio comunale di Frosinone assistiamo increduli a passaggi di consiglieri da liste di opposizione a partiti di maggioranza, a consiglieri in attesa di un cenno per oltrepassare il Rubicone, a candidati sindaco di centrosinistra che strizzano l’occhio al Sindaco in carica. Insomma, ad un modello consociativo nel quale tutti sembrano essere dalla stessa parte. Si sta forse concretizzando quella strana forma di commistione dei ruoli che già nel settembre scorso è stata denunciata dal Gruppo FutuRa? Che la fermata della TAV possa essere un volano per l’incremento demografico e per l’economia di Frosinone non dovrebbe venire a suggerirlo un consigliere di opposizione. Ricordiamo che, quattro anni fa, l’allora sindaco di Frosinone, on. Nicola Ottaviani, costituì il “Consorzio Frosinone Alta Velocità”, rendendo il progetto un cavallo di battaglia del centrodestra. Nessuno di noi ha necessità di strumentalizzazioni argomentative su un tema così fortemente perseguito dall’attuale e precedente amministrazione. La compagine di maggioranza non ha bisogno di un tutoraggio da parte di soggetti terzi a cui gli elettori hanno attribuito ben altri compiti. Ognuno al proprio posto”. Lo comunica Gruppo FutuRa.

Redazione Digital