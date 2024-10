Alatri, servizio rifiuti e igiene urbana ecco la nuova ditta

“Alatri fa la differenza” . Questo lo slogan utilizzato dalla Teknoservice, la nuova ditta che si occuperà del servizio di gestione rifiuti e igiene urbana nel comune di Alatri. Il nuovo gestore – spiega il delegato all’Ambiente Mattia Santucci – è già al lavoro per organizzare il calendario e i mezzi di comunicazione con la cittadinanza, tra questi le pagine social. Dal 24 novembre sarà attivo anche il numero verde per garantire un dialogo diretto e rispondere a tutte le esigenze dell’utenza. Dal 2017, il nostro servizio di gestione dei rifiuti era stato soggetto a continue proroghe, affrontando diverse difficoltà. Oggi, finalmente, possiamo annunciare che dal 4 novembre la nuova ditta sarà operativa sul nostro territorio. Tra le novità in arrivo, l’utilizzo di due spazzatrici anziché una, la fornitura di mastelli per tutte le nuove utenze e, per le utenze già attive, quella di mastelli per la raccolta del secco indifferenziato, questo oltre ad altre iniziative che presenteremo progressivamente. A breve verrà comunicato anche l’orario definitivo delle Isole ecologiche. Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’assessore Erika Santobianchi, che mi ha preceduto in questo incarico, per il lavoro svolto insieme agli uffici e ai tecnici.

Insieme, ci impegneremo per un servizio più efficace e sostenibile”.

Redazione Digital