Frosinone, censimento della popolazione 3 posizioni aperte ecco come presentare la domanda

Il Comune di Frosinone ha pubblicato sull’albo pretorio (all’indirizzo https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=62076)

l’avviso pubblico per la selezione di 3 incarichi di rilevatore per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 2024 – rilevazione da lista.

Gli incarichi di rilevatore saranno attribuiti a residenti nel territorio comunale non occupati.

I rilevatori dovranno: partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi ed i test di valutazione intermedi predisposti da ISTAT; effettuare le interviste, mediante l’uso dell’apposita piattaforma o dell’App per tablet, alle Unità della rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti via web; svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’Ufficio comunale di censimento o dal coordinatore. Inoltre i rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie oggetto della rilevazione censuaria. Sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile). Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo ottobre 2024 – gennaio 2025, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT. Si precisa che le attività assegnate ai rilevatori comporteranno un impegno costante da svolgersi in orario diurno ed utilizzando mezzi propri, in rapporto alle unità di rilevazione assegnate ed alle scadenze indicate dall’Istat. Il percorso formativo si svolgerà in attività di autoapprendimento sia a distanza che in presenza. La partecipazione alle riunioni di formazione è obbligatoria. Ai rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo e omnicomprensivo, secondo il contributo forfettario corrisposto al Comune di Frosinone dall’Istat, commisurato al numero, alla tipologia e alla modalità di raccolta dei dati.

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, siano in possesso di alcuni requisiti, tra i quali: residenza nel comune di Frosinone; cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di soggiorno; età superiore a 18 anni; idoneità fisica all’incarico di rilevatore; disponibilità di idoneo mezzo di trasporto personale per gli spostamenti richiesti; perfetto utilizzo di strumenti informatici diffusi; possesso di diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; condizione di non occupato in ambito lavorativo, sia in qualità di lavoratore dipendente che autonomo.

La domanda di partecipazione alla selezione, firmata in originale e redatta in carta semplice, secondo i modelli di cui all’allegato disponibile al link indicato, dovrà essere presentata o pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Frosinone entro le ore 12 del 26 aprile esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata pec@pec.comune.frosinone.it tramite un indirizzo di posta certificata, purché la domanda, sia in alternativa, inserita nel corpo del messaggio di posta elettronica; allegata alla Pec e firmata digitalmente; allegata alla Pec e non firmata digitalmente, ma firmata e scansita dal mittente, sempre che sia prodotta con i seguenti formati: pdf, tif, jpeg, gif . Per informazioni è possibile contattare lo 07752656566; statistica@comune.frosinone.it.

Redazione Frosinone