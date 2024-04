Frosinone, blitz delle forze dell’ordine nella parte bassa del capoluogo

La costante attività informativa svolta dalla Questura di Frosinone in tutta la provincia ed, in particolare, l’attività di controllo diretta a scongiurare l’occupazione abusiva di immobili di edilizia popolare, assegnati tramite l’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) agli aventi diritto, ha consentito di svolgere, nella giornata di ieri, un’importante operazione di sicurezza presso la zona bassa della città. L’azione della Questura di Frosinone e, più precisamente, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impedito l’ingresso illegale di un cittadino albanese all’interno di un’abitazione sita in Via Normandia. L’occupante abusivo, con l’aiuto di complici, aveva già operato il cambio della serratura della porta d’ingresso e introdotto all’interno suppellettili e oggetti personali al fine di entrarne fattivamente in possesso. L’individuo, su cui pendevano numerosi precedenti di polizia, è stato intercettato nella città e portato negli uffici della Questura per le procedure di foto-segnalazione. A seguito di ciò, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria. Grazie alla costante e proficua collaborazione dell’Ater, la Polizia di Stato ha sottratto un altro l’immobile all’occupazione abusiva; abitazione che è stata contestualmente affidata ad una famiglia avente diritto già in graduatoria per le assegnazioni di alloggi popolari. Quest’azione rientra nelle iniziative della Polizia di Stato di Frosinone volte a mantenere l’ordine pubblico e a garantire che le proprietà immobiliari siano protette da usi illeciti, rafforzando la sicurezza della comunità locale.

Redazione Frosinone