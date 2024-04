Controlli a tappeto in Ciociaria, fermato e arrestato

I Carabinieri hanno arrestato un 71 enne di Ceccano in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. I militari, dopo aver rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica dell’ordine di esecuzione dovendo l’arrestato scontare la pena residua di 4 mesi di reclusione, essendo stato condannato in via definitiva per il reato di evasione dei redditi d’imposta, reato commesso in Provincia di Frosinone sino all’anno 2010. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione dove resterà nei prossimi mesi per l’espiazione della pena, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Redazione Digital