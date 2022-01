Frosinone, Bartolomucci è il nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti

«Auguri di buon lavoro al nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Giorgio Bartolomucci – ha affermato Francesco De Angeli, presidente Consorzio Industriale del Lazio – Eredita l’importante lavoro del suo predecessore, Ennio De Vellis, e sarà alla guida di questa importante istituzione culturale insieme alla professoressa Loredana Rea, che la dirige potendo contare su un corpo docente di elevata caratura e che ha permesso all’Accademia, negli ultimi anni, di diventare un punto di riferimento importante nel panorama culturale del nostro Paese.

L’arte non è solo ed esclusivamente legata alla bellezza e al piacere di guardare qualcosa che ci emoziona. L’arte e la bellezza si traducono anche in lavoro, opportunità, sviluppo. Soprattutto in un Paese come il nostro, che è il Paese della bellezza e nel quale questa ricopre un ruolo fondamentale. Non a caso con il Consorzio Industriale del Lazio partiremo con un progetto pilota, “La fabbrica della bellezza”, per la riqualificazione delle aree industriali. Un progetto che si traduce in videosorveglianza, in verde curato, in segnaletica. Insomma, la bellezza come biglietto da visita per le nostre aree industriali. Con l’Accademia di Frosinone e insieme ai suoi vertici speriamo di intraprendere presto un discorso legato al territorio, come già avvenuto in passato, che guardi appunto alla bellezza e sia in grado di offrire opportunità lavorative ai nostri giovani».

Redazione Digital