Frosinone, Automobile Club ecco la visita dell’assessore regionale Ciacciarelli

Gradita visita ufficiale questa mattina da parte dell’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli nella sede istituzionale dell’Automobile Club Frosinone in via Firenze nel capoluogo. L’onorevole è stato accolto dal presidente dell’ente, Maurizio Federico, dal direttore Celestina Arduini e da tutta la ‘squadra’. Erano presenti, infatti, i consiglieri Massimo Chiappini e Vincenzo Bucciarelli, le dipendenti Valentina Dessì, Gianna Paniccia, il responsabile comunicazione Andrea Tagliaferri, il presidente del Collegio Revisori, Roberto Romagna, l’agente capo Sara Assicurazioni Marco Catilli con il collaboratore Matteo Venditti, l’Account Aci Informatica Fabrizio Trabucco, i titolari della SafetyDriveSchool Tonino Di Cosimo e Angelo Carlo Veneziano, reduci del successo della cronoscalata Guarcino-Campocatino del weekend scorso, l’imprenditore Bernardino Testani, il formatore sportivo Guido Pizzicarola e Francesca Cavallaro. Il Presidente Federico ha ringraziato l’Assessore per la visita particolarmente gradita vista la vicinanza dimostrata negli anni alle tante attività organizzate da ACI Frosinone e dai suoi partner, in campo sportivo ma anche istituzionale ed ha raccontato la “grande famiglia” dell’Automobile Club Frosinone di cui oggi erano presenti diversi referenti. Sinergia che, a detta di Pasquale Ciacciarelli che ha preso parola subito dopo, sarà sicuramente rinvigorita a e rafforzata, in particolare nell’ambito delle politiche rivolte ai giovani e alla sicurezza stradale, oltre che alle competizioni sportive e della tutela dell’ambiente, fronte su cui ACI Frosinone si è impegnata da qualche mese con il ciclo di conferenze biennale sul cambiamento climatico. Attività illustrate nello specifico dal direttore dell’ente, Celestina Arduini, che ha ringraziato l’assessore per aver sempre aderito con entusiasmo alle proposte fatte da ACI e per la nuova disponibilità annunciata nei settori di competenza di ACI in virtù della sua natura pubblica. L’incontro si è concluso con un brindisi finale e le foto di rito con la promessa di avviare fin da subito la nuova collaborazione tra ACI Frosinone e Regione Lazio.

Redazione Digital