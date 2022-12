Frosinone, aumenta la qualità della vita Bologna prima città d’Italia ecco tutta la classifica.

Bologna, Bolzano e Firenze. Queste le prime tre città italiane. E’ il risultato della 33esima edizione dell’indagine svolta annualmente dal quotidiano Il Sole 24 Ore per certificare il livello di benessere nei principali territori italiani. La ricerca si basa, come di consueto, su 90 indicatori, ma il 2022 è stato un anno particolare per cui 40 di questi sono stati aggiornati appositamente. Da una parte gli strascichi della crisi pandemica che ancora si sono fatti evidenti, specialmente nel corso dei primi mesi, dall’altra tutte le conseguenze del conflitto in Ucraina: i primi segnali di recessione, il caro energia che mette in difficoltà famiglie e imprese, schiacciate anche dal continuo salire dell’inflazione. Tutti questi fattori non solo hanno reso la vita più complicata in tutto il Paese, ma hanno anche aumentato il divario tra il Sud Italia e il resto dei territori.

Frosinone guadagna 3 posizioni. Dall’82esimo posto dell’anno scorso passa al 79esimo. Roma è 31esima e perde 18 posizioni, Viterbo è 61esima, Rieti è 67esima, Latina è 80esima.

Milano è all’ottavo posto, Torino al 40esimo, Napoli al 98esimo. Chiudono Caltanissetta al 105esimo posto, Isernia al 106esimo e Crotone al 107esimo.

Redazione Digital