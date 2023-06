Frosinone, arrivano musicisti da tutta Italia ecco il Festival dei Conservatori

“La macchina organizzativa del Festival dei Conservatori di musica – città di Frosinone è già partita – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – L’edizione 2023 della manifestazione, organizzata dal Comune di Frosinone e dal Conservatorio “Refice”, si preannuncia ricchissima. Sono arrivate in Comune, infatti, oltre 45 richieste di partecipazione da tutta Italia, da Trento a Palermo, a testimonianza del grande entusiasmo e della voglia di mettersi in gioco con questo format unico e avvincente. La nona edizione dell’evento sarà presentata, come di consueto, da Mary Segneri. Il festival dei Conservatori di musica – città di Frosinone rappresenta una vetrina importante per i giovani studenti degli Istituti di Alta Formazione della nostra penisola. Nata nel 2013 grazie a un’intuizione dell’ex sindaco Nicola Ottaviani, la manifestazione non ha preclusioni nei confronti dei generi musicali: il Festival è dedicato a gruppi e solisti composti da studenti di Conservatori di musica o di Istituti musicali parificati ed è aperto a tutte le sonorità. Il festival si è sempre distinto per il perfetto equilibrio nell’offrire uno spettacolo di alto livello per un pubblico di appassionati di musica e non solo, rappresentando inoltre una eccezionale ed insostituibile vetrina di promozione per gli artisti partecipanti, grazie alla presenza di operatori e professionisti dell’industria musicale di respiro nazionale e internazionale. Quest’anno lo spettacolo assicurato dal festival sarà ancora più imperdibile, con tante novità e tante sorprese che sveleremo nei prossimi giorni”.

