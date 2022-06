Frosinone, spopola il gelato artigianale di Vincenzo Minotti ecco i 6 imperdibili gusti

Spopola il gelato artigianale di Vincenzo Minotti. Caffè Minotti, da più di mezzo secolo riferimento a Frosinone, propone sei imperdibili gusti. “Produco gelato da quasi 50 anni – ha affermato Vincenzo Minotti, titolare dell’attività – Ha iniziato mia nonna, è una tradizione. Il gelato è stampato nel mio cuore. Voglio prendervi per la gola con pochi gusti quali cioccolato, crema, nocciola, pistacchio, fragola e limone. Solo ingredienti naturali”.

Con questo caldo come rinunciare al gelato di Vick? Freschezza e qualità assicurate. Da provare anche con la brioche siciliana. Caffè Minotti, in piena pandemia, aveva assicurato alla clientela persino la consegna a domicilio dell’aperitivo. Recentemente è stato inaugurato Shabby Chic Garden Theater che offre servizio di ristorazione tutti i giorni eccetto la domenica. Per info contattare il numero 0775291895.

Redazione Frosinone