Frosinone, apertura in via Aldo Moro nuova agenzia Tecnocasa

In via Aldo Moro apertura nuova agenzia Tecnocasa. Titolare Gianni Roscioli che da anni è riferimento nel settore immobiliare in provincia di Frosinone.

“Il tempo incerto e il freddo rischiavano di compromettere la festa, eppure tanti coraggiosi clienti, amici, colleghi, parenti e media locali hanno comunque reso possibile una bellissima inaugurazione nel cuore della città di Frosinone – ha affermato Roscioli – Un grazie particolare all’abate di Casamari, che ci ha onorato della sua presenza con la sua benedizione. Grazie a tutti coloro che hanno voluto farci sentire il loro supporto ed il loro incoraggiamento, in un momento particolare. Condividere questi sacrifici e il nostro entusiasmo ci dà la forza e la fiducia per proseguire il nostro cammino”.

Esperti consulenti potranno offrire diverse soluzioni immobiliari a Frosinone e nei comuni limitrofi. Il team di Roscioli può contare oltre che sulle sue capacità, sul sostegno di un Gruppo con un metodo professionale consolidato e strutturato, su percorsi di formazione e di supporto unici e particolarmente qualificanti, su una tecnologia avanzata e su strumenti innovativi.

Redazione Frosinone