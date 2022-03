Elezioni Frosinone, art. UNO sostiene Marzi “Rilanciare il territorio con il PD”

“Le amministrative di Frosinone ci offrono la possibilità di tornare a discutere come art. UNO con il Partito democratico non solo di alleanze, ma di un progetto politico per il territorio. A seguito dell’incontro avuto con Francesco De Angelis abbiamo convenuto che oggi necessitiamo di una fase nuova in un progetto riformista e progressista aperto a tutte le nuove realtà della politica e della società. Noi di art. UNO, come più volte ci siamo pronunciati in questi ultimi mesi, viviamo l’obiettivo nel ricomporre una sinistra laica e plurale in conformità a un programma e costruire una “Federazione Progressita” che guardi ad un mondo Green ed al futuro delle nuove generazioni troppo spesso dimenticate. Questa campagna elettorale non sarà semplice ma ci offrirà un occasione, in questo dobbiamo tutti impegnarci, perché lo spazio è enorme, di tornare a parlare a quell’ elettorato di sinistra e moderato tutto da riconquistare, ma sopratutto verso quella società civile che pone delle aspettative in un cambio nella guida di Frosinone. Apprezziamo l’enorme sforzo fatto dal Partito democratico di dare una soluzione alla questione complessa nella scelta e proposta di un candidato sindaco come apprezziamo il coraggio e l’energia di Domenico Marzi di dare un volto a questo ruolo. Ora è tempo di parlare e di incontrarsi di unirsi e avviare una campagna elettorale nella costruzione di un progetto per un nuovo futuro della nostra comunità. Come art. UNO saremo uniti al fianco del candidato sindaco Domenico Marzi e del Partito Democratico e di tutte le forze che parteciperanno sperando in un mondo dove la pace trovi il suo spazio portando via dall’umanità lo spettro buio della guerra”. Lo comunica art. UNO Frosinone.

Redazione Frosinone