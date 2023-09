Frosinone, alla stazione cambia la viabilità ecco la nuova circolazione

Nuova regolamentazione della circolazione veicolare nel quartiere Scalo; istituiti anche i divieti di sosta con rimozione per lavori. L’amministrazione comunale, nelle precedenti settimane, aveva infatti convocato una serie di riunioni per redigere un piano relativo alla circolazione nell’area della stazione in vista della partenza del nuovo anno scolastico, con l’obiettivo di agevolare l’articolazione della mobilità in considerazione degli importanti lavori di riqualificazione che coinvolgono il quartiere.

“Tramite ordinanza – ha affermato l’assessore alla polizia locale e viabilità Maria Rosaria Rotondi – è stata dunque istituita, in via sperimentale, questa nuova regolamentazione della circolazione veicolare che vuole dare la possibilità, per coloro che si trovino a percorrere via Verdi in direzione Scalo, di non dover obbligatoriamente seguire il percorso su via Puccini e via Fontana Unica, ma di scegliere, in via alternativa, la soluzione che viene introdotta, con cui percorrere il tratto di fronte alla stazione e risalire da via Monteverdi, raggiungendo velocemente il centro città o l’ex Monti Lepini. Nel dettaglio, è stata istituita la circolazione a doppio senso di marcia su Via Giuseppe Verdi (nel tratto compreso tra Via Giacomo Puccini e Piazzale Alessandro Kambo), in Piazzale Alessandro Kambo, ed in Via don Giovanni Minzoni (nel tratto compreso tra Piazzale Alessandro Kambo e la Chiesa della Sacra Famiglia, con inversione del senso di marcia su Via Claudio Monteverdi, nel tratto compreso tra Via Licinio Refice fino all’intersezione con Via Pietro Mascagni, ovvero con senso di marcia da Via Licinio Refice a Via Pietro Mascagni. Divieto di circolazione su Via Giuseppe Verdi, tratto compreso tra Via Giacomo Puccini e Piazzale Alessandro Kambo, limitatamente ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Da lunedì 11 settembre, inoltre – ha proseguito l’assessore Rotondi – al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori (previsti nella giornata appunto di lunedì e di martedì), sono stati istituiti i divieti di sosta con rimozione in Via Giuseppe Verdi, tratto compreso tra il ponte sul fiume Cosa fino a Piazzale Alessandro Kambo; in Piazzale Alessandro Kambo; in Via don Giovanni Minzoni, tratto tra Piazzale Alessandro Kambo e Via Claudio Monteverdi; in Via Claudio Monteverdi, tratto tra la Chiesa della Sacra Famiglia e Via Pietro Mascagni; su Via Licinio Refice, tratto compreso tra Linea Oro e Piazza Sandro Pertini”.

