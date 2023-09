Frosinone, ospedale ai primi posti nel Lazio neurochirurgia all’avanguardia

“La Asl di Frosinone e l’ospedale “Spaziani” si confermano all’avanguardia nel campo della neurochirurgia e, in particolare, nel trattamento delle metastasi e degli aneurismi cerebrali – hanno affermato gli organizzatori – Un settore nel quale il reparto di neurochirurgia del nosocomio frusinate, diretto dal professor Giancarlo D’Andrea, ormai da tempo si sta distinguendo a livello regionale per gli ottimi risultati ottenuti. I dati ufficiali collocano infatti la struttura di via Fabi ai primi posti nel Lazio, dietro solo a pochi grandi ospedali romani, sia come numero di interventi di neurochirurgia effettuati sia, soprattutto, in merito al basso indice di mortalità post-operatorio. In questa ottica si colloca il convegno, di risonanza nazionale ed internazionale, che si svolgerà 22 e 23 settembre presso il Palazzo della Provincia a Frosinone. Il tema del congresso, al quale parteciperanno i più importanti luminari di questa branca della medicina, è esplicito e in linea con quanto scritto: “Il trattamento delle metastasi cerebrali e degli aneurismi cerebrali. Impatto sul territorio della Asl di Frosinone, dal ricovero alla riabilitazione fino al rientro sul territorio”. Direttore del convegno sarà proprio il professor Giancarlo D’Andrea, Responsabili scientifi­ci saranno invece il professor Alessandro Frati e la dottoressa Veronica Picotti”.

Redazione Frosinone