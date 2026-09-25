Frosinone, al Parco Matusa il primo Open day del welfare locale

Una giornata per conoscere da vicino i servizi sociali del territorio, incontrare gli operatori, ricevere informazioni e orientamento e, soprattutto, capire a chi rivolgersi quando si presenta una situazione di difficoltà. È questo l’obiettivo di “DIREZIONE Wel_FARE – Primo Open Day del Welfare Locale”, l’iniziativa promossa dal Comune di Frosinone, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto Sociale B, in programma sabato 3 ottobre 2026, a partire dalle 14.30, al Parco Matusa di Frosinone. L’appuntamento nasce dalla consapevolezza che, accanto alla necessità di garantire servizi e interventi efficaci, esiste anche un’altra sfida: fare in modo che i cittadini sappiano che quei servizi esistono, a chi sono rivolti e come potervi accedere. Il cosiddetto “divario informativo” può infatti diventare un ostacolo concreto all’accesso alle opportunità di sostegno. Informazioni frammentate, linguaggio burocratico, difficoltà nel reperire i riferimenti corretti, ma anche pregiudizi e diffidenza nei confronti dei servizi sociali possono allontanare proprio le persone che maggiormente potrebbero beneficiarne. “Con DIREZIONE Wel_FARE vogliamo portare il welfare fuori dagli uffici e avvicinarlo concretamente ai cittadini – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli –. Un servizio pubblico è realmente efficace quando le persone sanno che esiste, comprendono a cosa serve e sanno come accedervi. Per questo abbiamo voluto creare una giornata di incontro, informazione e ascolto, in un luogo aperto e accessibile come il Parco Matusa. Informare significa garantire diritti e ridurre le distanze tra istituzioni e comunità. Il welfare non deve essere percepito come qualcosa di lontano o riservato esclusivamente alle situazioni di emergenza, ma come una rete di opportunità e di sostegno a disposizione delle persone e delle famiglie”. Nel corso dell’Open Day saranno presenti gli operatori dei servizi territoriali e gli enti del Terzo Settore che collaborano alla realizzazione degli interventi socioassistenziali. Attraverso stand informativi, materiali divulgativi, momenti di confronto e tavoli tematici, sarà possibile conoscere più da vicino le diverse opportunità presenti sul territorio. Tra gli interventi che saranno raccontati ai cittadini rientrano, tra gli altri, il Progetto di Vita, le iniziative a favore dei caregiver familiari, il Pronto Intervento Sociale, il Centro Insieme per la Vita e gli interventi rivolti alle persone con disabilità gravissima. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto l’assessore al Welfare e ai Servizi Sociali Alessia Turriziani – è trasformare la comunicazione dei servizi in un’esperienza diretta e accessibile. Spesso conosciamo l’esistenza di un servizio solo quando ne abbiamo bisogno e, in quel momento, può essere difficile orientarsi tra procedure, requisiti e interlocutori. Con questa iniziativa vogliamo anticipare quel bisogno, offrendo ai cittadini la possibilità di incontrare direttamente gli operatori, fare domande e ricevere indicazioni concrete. Sarà una giornata aperta alle famiglie, alle persone fragili, ai caregiver, ma anche a tutti coloro che vogliono conoscere meglio la rete del welfare del nostro territorio”. L’iniziativa sarà coordinata dall’Ufficio di Piano distrettuale, in collaborazione con l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Frosinone, e vedrà la partecipazione dei partner istituzionali e degli Enti del Terzo Settore che operano nell’ambito dei servizi e degli interventi socioassistenziali. La giornata sarà anche un’occasione per raccogliere direttamente dai cittadini esigenze, difficoltà e bisogni, rafforzando il rapporto tra comunità, istituzioni, operatori sociali e realtà associative.

Redazione Digital