Frosinone a Teatro, ecco “Donnacce” con Bellucci Montagna e Begala

Prosegue il cartellone di “Frosinone a Teatro” con il quarto appuntamento della rassegna. Il prossimo18 luglio alle 21, in piazzale Vittorio Veneto, andrà in scena “Donnacce”, il celebre testo di Gianni Clementi, con la regia e le musiche di Fabio Lombardi. Sul palco gli interpreti Gionathan Montagna, Patrizia Bellucci e Barbara Begala. La rassegna itinerante, promossa dal sindaco Riccardo Mastrangeli e dall’assessore alla cultura Simona Geralico e realizzata in collaborazione con Atcl, continua ad animare i principali quartieri e luoghi della città, trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto con spettacoli gratuiti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età. “Donnacce” racconta la storia di due ex prostitute, donne di strada segnate dalla vita ma ancora capaci di affrontarla con forza, ironia e straordinaria determinazione. Ignoranti ma argute, dure e profondamente umane, furbe e disincantate, le protagoniste hanno imparato a sopravvivere a ogni difficoltà. Il loro fragile equilibrio viene però sconvolto dall’arrivo di un intruso: un uomo arrogante, manipolatore e cocainomane, simbolo di un potere cinico e privo di scrupoli. Da questo incontro nasce uno scontro intenso, a tratti grottesco e ricco di comicità amara, che mette a nudo dinamiche di sopraffazione, illusioni e fragilità, offrendo al pubblico una riflessione sulla violenza sociale e morale del nostro tempo. Ingresso libero.

Redazione Digital