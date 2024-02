Festival del cioccolato in Ciociaria, cioccolatieri da 12 regioni d’Italia ecco tutto il programma

Il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali farà tappa per la prima volta nella città di Cassino. Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio 2024, in Corso della Repubblica, un evento unico nel suo genere, realizzato con il patrocinio del Comune di Cassino, dall’Associazione Nazionale “Choco Amore”. Un team di maestri provenienti da 12 regioni italiane porterà in città la cultura e l’arte della produzione artigianale del cioccolato. I visitatori avranno l’opportunità di gustare diverse ricette regionali, tra cui le celebri praline cuneesi il cioccolato con mandorle calabresi e frutta secca e candita tipica del Sud Italia e molte altre incredibili varianti. Per i più piccoli e per chi desidera fare un regalo originale, saranno esposti anche oggetti realizzati in cioccolato dalle forme fantasiose: dai personaggi dei cartoni animati agli antichi attrezzi di mestiere solo per citarne alcune. Creazioni straordinarie tutte da ammirare e gustare. Sarà una festa per golosi, pensata anche per bambini: in programma anche una gara a premi (rigorosamente di cioccolato!) per le migliori maschere e laboratori didattici professionali, a cura del maestro cioccolatiere Alessandro Del Vecchio, per apprendere come nasce e si produce il cioccolato, attraverso performance interattive. Per partecipare ai Laboratori, occorre prenotarsi sul nostro sito compilando il modulo al seguente link: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori. Cultura, gastronomia e spettacolo si fonderanno in un’eccezionale kermesse che animerà la città di Cassino e i suoi dintorni. “Sarà un evento imperdibile – ha commentato l’assessore al Commercio, Mariarita Petrillo – che siamo entusiasti di accogliere per la prima volta nella nostra città. Celebreremo, in un modo unico e divertente, non solo la cultura del cioccolato artigianale, ma anche i valori – irrinunciabili – della condivisione e della socialità, nel luogo che meglio li rappresenta: l’isola pedonale. Lì, maestri cioccolatieri provenienti da tutt’Italia, ci faranno assaporare la loro maestria, proponendo tante varianti e ricette al cioccolato fresco, autentico, naturale. Questo evento – ha poi concluso l’assessore – non solo metterà al centro una delle più grandi eccellenze gastronomiche italiane, ma servirà anche a porre l’accento sul valore terapeutico- nutrizionale del cacao e sul legame tra tradizione e benessere. All’evento parteciperanno anche scuole della città con i bambini che potranno partecipare ai laboratori interattivi organizzati. Sarà un weekend di cultura, gastronomia e spettacolo che consentirà di allungare anche le festività del Carnevale nella nostra città”.

Redazione Cassino