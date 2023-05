Festa in Ciociaria, nonna Filomena compie 100 anni. Festeggiamenti organizzati nel palazzo comunale di Arce dai familiari della signora Filomena Cinelli, residente in località Valle. All’anziana signora, nata a Monte San Giovanni Campano, il sindaco ha fatto dono di una pergamena ricordo e di un mazzo di fiori. Immancabile la torta dei cento anni e il brindisi con i parenti e gli amici. Sul volto di Filomena c’è tutta la storia di una grande famiglia e le vicissitudini di in un secolo di vita. Quattro figli, di cui uno purtroppo non più in vita, otto nipoti, tredici pronipoti e quattro tris-nipoti. Il marito, Paoluccio Chiarlitti, è venuto a mancare nel 1980, ben 43 anni fa. Con lui, nel 1943, a soli venti anni, si trasferì ad Arce dal suo paese natale, Monte San Giovanni, per lavorare in mezzadria ad un terreno alle pendici di Monte Grande. Alla domanda «Come stai?» lei risponde «Bene!». Se poi le chiedi come si fa ad arrivare ai cento anni, lei alza gli occhi e stringe le spalle. E manda giù un altro cucchiaio della speciale commemorativa.

Redazione Digital