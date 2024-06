Ferentino, riqualificazione scuola Cameracanne ecco i fondi del Pnrr

di Fabio Paris

Edificio pubblico scuola “Cameracanne”, arrivano i fondi del PNRR. Sarà finanziato l’intervento di riconversione e riqualificazione di parte dell’edificio pubblico sito in via Cartiera. L’opera, oggetto di richiesta di finanziamento, è stata inserita in graduatoria e ritenuta meritevole di finanziamento a seguito dell’avviso pubblico dello scorso aprile, nell’ambito del PNRR, Missione 4, Istruzione e Ricerca, finanziato dall’unione europea – next generation EU. In particolare verranno eseguiti interventi sulle opere murarie, come la riqualificazione degli spazi interni ed esterni senza barriere. Nell’ottica di un approccio sostenibile al progetto di ristrutturazione verranno implementati impianti tecnologici e migliorata l’efficienza energetica. La soddisfazione dell’amministrazione si riflette anche nella dichiarazione dell’assessore alla pubblica istruzione, Piera Dominici: “A fine maggio è stata confermata l’adesione alla realizzazione dell’intervento di importo pari a 720.000,00 euro. Un cifra importante che permetterà di riqualificare un edificio strategico per la nostra città, poiché fruibile ed al servizio di più quartieri e zone della città di Ferentino. Il ringraziamento va senz’altro anche agli uffici, in particolare al RUP del progetto, l’ing Carlo Perciballi ed a tutti i suoi responsabili e collaboratori. Tengo a precisare che si tratta di una nuova opera relativa ad una progettualità di recente messa a terra, così come riscontrabile dal decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il MEF, del 30 aprile 2024”.