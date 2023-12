Ferentino, polentata tombolata e concerti fino all’Epifania ecco tutto il programma

Proseguono le festività natalizie con il programma ferentinate che da oggi, giovedì 28 dicembre, fino al 6 gennaio 2024, regalerà momenti assolutamente da non perdere. Nella schermata tutti gli appuntamenti in calendario, a partire dai due eventi di oggi, giovedì 28 dicembre, sia con il concerto delle “Muse Trio” alle 18 presso la chiesa di Sant’Antonio Abate (Christmas Travel) e poi la Tombolata Natalizia sempre presso la parrocchia di Sant’Antonio alle 19.

Appuntamento con la tradizione il 30 dicembre, presso il Centro Anziani. Dalle 12.30, infatti la “Polentata”, una vera eccellenza del territorio. Lunedì 1 gennaio 2024 l’imperdibile “Concerto di Capodanno” a cura dell’Orchestra di Fiati “Città di Ferentino”, presso l’abbazia di Santa Maria Maggiore alle 19. Stessa location, stesso orario, per il “Concerto dell’Epifania” in programma venerdì 5 gennaio 2024, a cura dell’Orchestra Giovanile Città di Ferentino”. Il 6 gennaio, dalle 10:00, la “Festa dell’Epifania” con lo spettacolo di “Skarabocchio” in piazza Matteotti, mentre in serata, alle 18 presso le Suore Francescane, in via Municipio, il 17° Festival Artistico dell’Epifania. Da non dimenticare, poi, fino al 6 gennaio il Presepe nella zona sottostante la Chiesa di Santa Maria dei Cavalieri Gaudenti a cura di Gaetano e Carlo e la mostra d’arte in legno “Mater” a cura dell’artista ferentinate, Leonardo Palombo, presso la Pro Loco di Ferentino, in piazza Mazzini, fino al 6 gennaio 2024.

Redazione Ferentino