Dalla Ciociaria a New York, giovane manager a Manhattan ecco la storia di Valerio

Dalla Ciociaria all’Australia, dall’Australia si trasferisce negli Stati Uniti d’America. Vince la lotteria della Green Card e decide di vivere a New York. “Non è stato facile – ha affermato Valerio Pagliaroli, Coo Realmuto Hospitality Group – Prima un periodo in Australia poi decisi di andare negli USA. Fui estratto poco prima dell’inizio della pandemia e l’allora amministrazione Trump pose un ban sull’immigrazione che mi impedì di svolgere l’intervista per ottenere la Green Card. Decisi di raggruppare su Facebook tutte le persone che si trovavano nella mia stessa situazione e con un avvocato immigrazionista intraprendemmo una class action che si rivelò vincente. Un giudice del Columbia District ordinò all’amministrazione Trump di riprendere l’attività di rilascio delle Green Card e dopo qualche settimane svolsi l’intervista in ambasciata. Finalmente il mio sogno americano, avevo una buona base d’inglese non sufficiente però per ottenere un lavoro. Iniziai come cameriere affinando le mie skill. A marzo 2021 ebbi un incontro fortunato, conobbi il Ceo di Realmuto Hospitality Group che ringrazio di aver investito su di me. Realmuto Hospitality Group conta più di 10 locali tra ristoranti, pasticcerie e pizzerie. Francesco Realmuto mi fissò un colloquio perché aveva bisogno di un assistente. Superai la selezione, mi feci notare per le mie qualità gestionali e comunicative. Poi mi propose di diventare il Coo di Hospitality Group, posizione che tuttora mi fa operare in settori chiave e compiere scelte importanti al fine di rendere le attività operative più efficaci e a vantaggio dell’impresa. La nostra Company si sta espandendo, ha più di 80 dipendenti. Nuove aperture in location prestigiose a Manhattan, quali West Village e Penn Station. New York è così, puoi svoltare da un giorno all’altro”.

Redazione Veroli