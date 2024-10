Ferentino, nuovo gruppo consiliare ecco “Citta Futura”

“In data odierna, ho formalizzato la costituzione del gruppo consiliare “Città Futura” nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 5 “Composizione dei gruppi consiliari” e 6 “Presidenza dei Gruppi consiliari” del Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali del Comune di Ferentino – ha affermato Maurizio Berretta – Una scelta frutto della decisione unanime di tutti gli amici e concittadini che condividono con me questo percorso di impegno politico/amministrativo. Tale decisione, nei giorni scorsi, per le vie brevi, era stata già anticipata ai colleghi capigruppo ed al Sindaco. Città Futura all’interno del Consiglio comunale sarà composto dallo scrivente, Maurizio Berretta, che ne assume anche la funzione di Capogruppo. Il lavoro del nuovo gruppo, sarà svolto in continuità a quello fino ad oggi sviluppato dal sottoscritto all’interno del Consiglio stesso, con senso di responsabilità e massimo impegno, nel rispetto del mandato elettorale ricevuto nel ruolo di maggioranza di governo, e per il bene della Città di Ferentino. La lunga riflessione sull’attuale costituzione, nasce dall’esigenza non piu’ prorogabile di dare una decisa accelerazione ed impulso all’attuazione dei programmi per la Città; mancando una visione all’unisono dell’uscente gruppo consiliare, e comunque venuta meno fin da subito, ed avendo preso coscienza definitivamente che serve intraprendere un’azione politica decisa ed autonoma dallo stesso, si evidenzia che il neo gruppo “Città Futura” resta aperto a tutti coloro, colleghi e cittadini, che condividono in primis, i principi di lealta’, meritocrazia, trasparenza, legalità ed inclusione sociale e che siano pronti a mettere in dote un sano spirito di collaborazione, con il solo intento di lavorare per il bene della Città di Ferentino”.

Redazione Ferentino