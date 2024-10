Frosinone, nuova linea metropolitana ecco il collegamento dalla stazione a De Matthaeis

Si è svolta oggi la riunione, convocata dal sindaco Riccardo Mastrangeli e dal vicesindaco e assessore alla mobilità Antonio Scaccia, con i tecnici incaricati del BRT, il bus elettrico a corsia preferenziale, che collegherà la Stazione di Frosinone con piazzale De Matthaeis. “Il programma di realizzazione – ha affermato il sindaco Mastrangeli – prosegue secondo l’indirizzo concordato, tanto che il 36% delle opere è già stato completato, come da progetto. Il quadro attuale di avanzamento dell’infrastruttura consente, dunque, un motivato ottimismo sul prosieguo del progetto, che sta rispettando gli step e le scadenze del programma approvato secondo i criteri stabiliti dall’Europa per l’erogazione dei fondi Pnrr. A tal proposito – ha proseguito il sindaco Mastrangeli – già a fine settembre è stato erogato il primo stato avanzamento lavori. Alla luce di questo risultato conseguito, con maggiore serenità, si è passati alla definizione di una proposta di progetto di percorso. Con l’intento di avere una ottimizzazione del servizio e un impatto maggiormente compatibile con l’attuale situazione di traffico veicolare, è stato tenuto conto anche della finalità sociale e infrastrutturale del BRT. L’opera, infatti, con la nuova progettualità, andrà a servire i tre parcheggi della parte alta di de Matthaeis e via Aldo Moro (ascensore inclinato, Sacro Cuore, il costruendo parcheggio di piazza Salvo D’Acquisto) con tutto il tratto di via Marittima, da piazza Martiri di Valle Rotonda, all’incrocio tra via Marittima e via Valle Fioretta fino all’inizio di via don Minzoni. Con l’attuale proposta, sotto il profilo infrastrutturale, ci sarà un collegamento diretto anche con il costruendo parcheggio nell’area ex Agip, finanziato tramite il Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il BRT, nei tratti menzionati, viaggerà su sede promiscua, consentendo la riapertura del doppio senso di circolazione, quindi, su tutta via Marittima fino all’inizio di via don Minzoni. La nuova progettualità del BRT, come da indicazione dell’amministrazione, avrà, dunque, la vocazione di servire in maniera più puntuale e adeguata le zone di edilizia residenziale pubblica che si trovano nel quadrante via valle Fioretta-via Monteverdi-via Selva Piana”.

Redazione Frosinone