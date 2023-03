Ferentino, l’ex sindaco Pompeo a sostegno di Alfonso Musa ecco la presentazione

«I cittadini mi conoscono, sono uno di loro – ha affermato Alfonso Musa – Dopo oltre trent’anni, divisi tra famiglia, lavoro e associazionismo, compio questo grande passo perché spinto dalla forte fiducia che tante persone ripongono in me. Ho deciso di accettare la candidatura a sindaco per senso di responsabilità nei confronti della mia comunità. I cittadini mi conoscono, sanno che possono fidarsi di me, perché sono uno di loro. In fondo, pur in altra veste, ci sono sempre stato». «Ringrazio Alfonso Musa per aver accettato questa sfida – ha aggiunto Antonio Pompeo – Ci lega una storica amicizia, è stato sempre al nostro fianco. Ricordo anche che mi schierai dalla sua parte quando si candidò al consiglio comunale. Oggi siamo qui per presentarlo con grande convinzione alla carica di sindaco. Sono onorato di poterlo fare in prima persona perché nella politica così come nella vita bisogna sapersi mettere a disposizione».

Redazione Ferentino