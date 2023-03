Aumenta il limite di velocità, in Ciociaria acceleratore oltre 130 km orari. Oltre all’elaborazione del nuovo Codice della strada, l’obiettivo del ministero dei trasporti e delle infrastrutture, è anche ragionare «di limiti della velocità sui tratti autostradali. “Stiamo facendo tutte le valutazioni perché ci sono tratte autostradali ampie dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di velocità, visto il basso tasso di incidentalità – ha affermato Matteo Salvini – Purtroppo la stragrande maggioranza dei morti non sono più su autostrada ma sono sulle strade extraurbane, quindi con buonsenso si potrebbero aumentare in alcuni tratti e diminuire in altri, ci stiamo lavorando con i tecnici, la velocità non è una scelta politica». Stando alle caratteristiche richieste per l’aumento del limite di velocità a 150 km/h, i segmenti interessati potrebbero essere alcuni dell’A1 Milano-Napoli, da Cassino a San Vittore e da Colleferro ad Anagni, dell’A4 Milano-Brescia, dell’A14 Bologna-Taranto, dell’A8 Milano-Varese e dell’A26 da Genova fino in Piemonte.

Redazione Digital