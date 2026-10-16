Ferentino, l’archivio storico comunale apre le porte al centro anziani

L’Archivio storico comunale di Ferentino ha aperto le sue porte agli iscritti dell’APS “Stare Insieme” per l’incontro “Alla scoperta della nostra storia”, tenutosi martedì 13 ottobre nei locali dell’istituto, presso la Biblioteca comunale. Accanto al presidente del Centro Sociale Anziani, Tommaso Villani, erano presenti i membri del direttivo, numerosi associati e uditori, il sindaco Piergianni Fiorletta e la guida culturale Leda Virgili.

La visita ha offerto ai partecipanti l’occasione di avvicinarsi ai documenti che custodiscono la memoria della città. Per gli anziani, l’incontro con le fonti storiche assume un valore particolare: permette di collocare ricordi ed esperienze personali in una vicenda più ampia e di condividerli con chi conosce Ferentino attraverso generazioni e prospettive diverse.

L’iniziativa avrà un seguito anche fuori dall’Archivio. L’APS “Stare Insieme” intende valorizzare l’istituto culturale visitato attraverso momenti di divulgazione e promozione nelle sedi delle proprie attività sociali. Raccontare agli associati ciò che l’Archivio conserva e le possibilità di consultazione e approfondimento che offre può avvicinare nuovi cittadini a un patrimonio che appartiene all’intera comunità.

In questo percorso il Centro Sociale Anziani può svolgere un ruolo di collegamento tra istituti culturali e vita quotidiana della città. Le attività associative diventano così occasioni per far circolare conoscenze, raccogliere interesse e incoraggiare altre visite, contribuendo alla trasmissione della memoria locale.

Il presidente Villani ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e ha ringraziato il sindaco e l’amministrazione comunale per l’attenzione rivolta agli associati. Un ringraziamento è stato rivolto anche a Francesca Collalti e Adriana Lisi, responsabili dei servizi bibliotecari e archivistici, per il lavoro svolto a tutela e a servizio del patrimonio culturale cittadino.

La visita rappresenta un esempio concreto di invecchiamento attivo: la partecipazione culturale diventa occasione di incontro, approfondimento e impegno condiviso. La storia di Ferentino, custodita nell’Archivio, può continuare a essere conosciuta e raccontata anche attraverso la voce e le attività di chi vive ogni giorno la città.

Redazione Digital