Ferentino, ecco la nuova rotatoria tra autostrada e superstrada

di Fabio Paris

Si avvicina la riapertura del cantiere su di una delle grandi opere su cui è impegnata l’amministrazione gigliata. Dopo alcune settimane di attesa, ripartiranno i lavori per la c.d. “rotatoria di Ponte Grande”. Nel maggio scorso infatti, il responsabile di cantiere informava il comune di Ferentino che, durante le operazioni di scavo, si rilevavano criticità in relazione a diversi sottoservizi quali rete fognaria, rete idrica e, in particolar modo, un cavo della rete elettrica, di importanti dimensioni. Ciò contribuiva ad intralciare il proseguimento delle operazioni. “Il 26 maggio, di concerto tra la ditta ed il comune, si procedeva alla sospensione delle operazioni di scavo, rilevata la sussistenza di grave pericolo per i lavoratori. Ciò constatato, la ditta ed il comune redigevano un verbale di interruzione dei lavori per quanto sopra descritto. Durante la prossima settimana, si procederà allo spostamento del cavo elettrico che ha principalmente intralciato i lavori di cantiere, così da permettere la ripresa delle operazioni. Risolti anche nodi relativi a documentazione e passaggi burocratici per ciò che concerne le modifiche dettate dalla messa in sicurezza dello snodo viario lungo via Casilina. La ripresa dei lavori, prevista a partire dalla prossima settimana, certifica l’impegno dell’amministrazione che, superando anche imprevisti, non è mai mancato”. Esprime così la sua soddisfazione, il consigliere comunale delegato, Alessandro Rea.