È venuto a mancare Giovanni Proia

“Ho appreso con enorme dispiacere della scomparsa del caro Giovanni Proia, imprenditore capace che mi ha preceduto alla guida del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone e accanto a me anche nel consiglio di amministrazione dello stesso ente – ha affermato Francesco De Angelis, Francesco De Angelis, presidente del Consorzio Industriale del Lazio – Una perdita enorme per l’intera provincia. Per il mondo imprenditoriale e per quello dell’associazionismo. Ma Giovanni per me era soprattutto un grande amico, al quale ero legato da una profonda ed affettuosa amicizia. Abbiamo vissuto insieme lavoro e momenti di condivisione importanti. Una persona perbene, capace, eclettica e in grado di svolgere al meglio ogni incarico che ha avuto modo di ricoprire nel corso della sua vita professionale. Mi mancherà moltissimo. Ai suoi cari le mie condoglianze ed il mio abbraccio più sentito”.

Redazione Digital