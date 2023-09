Ferentino è, concerti ed eccellenze enogastronomiche ecco tutto il programma

di Fabio Paris

Terza conferenza stampa di questa amministrazione sugli eventi caratterizzanti l’estate a Ferentino. Delle tre, sicuramente la più importante in quanto anticipa quelli che saranno i festeggiamenti dell’evento tanto atteso, Ferentino È. Un programma, quello presentato dal consigliere delegato allo Spettacolo, Federica Fiorletta, che si compone di una prima parte di eventi che andranno ad anticipare la festa vera e propria che si svolgerà dalla località vascello e lungo il corso XX Settembre fino a piazza Matteotti durante l’ultimo weekend. Si inizia dunque con la festa di fine estate, organizzata dall’associazione l’Airone, il 9 e il 10 settembre al parco Molazzete, con l’intrattenimento di musica e cabaret di Franco Tispi ed il dj set di Festone. Nel corso della seconda giornata si potrà partecipare a diversi tornei come quello di briscola, di “bubble football” e, se accompagnati dai fedeli amici a quattro zampe, ci sarà la possibilità di partecipare alla prima esposizione cinofila amatoriale sia per cani di razza che meticci, il tutto con una cornice di stand enogastronomici. A seguire poi la terza festa della montagna organizzata dall’associazione Country Valley, nella località monte Radicino, durante la quale si svolgeranno diverse escursioni a cavallo, giochi tradizionali, balli e rappresentazioni culturali. Sempre il 10 settembre, a piazza Matteotti, si potrà assistere al Motorismo storico, raduno regionale di veicoli storici e visita guidata della città d’arte di Ferentino. Giovedì 14 settembre in occasione della festività del Crocifisso, in località S. Agata – L. go Don Guanella, a seguire la celebrazione religiosa, vi sarà uno spettacolo musicale con I Saltapizzica. Si entra così nel vivo del fine settimana tanto atteso di Ferentino È, che, come anticipato, si svolgerà dal 15 al 17 settembre, tra le località di Vascello e P.zza Matteotti. Iniziando da venerdì 15, in piazza Matteotti ci sarà la cover band di Vasco “Non è colpa d’Alfredo”, mentre a Vascello, si esibiranno i Mutonia, concerto che verrà aperto dal duo “La sindrome di Oscar”, a seguire un dj set di Festone. Gli eventi più importanti sono sicuramente i due concerti di sabato 16: i “Tiromancino” in piazza Matteotti e “Nostalgia 90” al Vascello. In questi due giorni tornerà protagonista lo “Street Food”, la nota rassegna di promozione delle eccellenze enogastronomiche locali attraverso vari stand posti lungo il percorso adibito alla manifestazione. Domenica 17 settembre infine non può passare in secondo piano la ventesima edizione del Palio di San Pietro Celestino, presentato da Oreste Datti. Quest’anno, per la prima volta in assoluto, vi sarà il sorteggio delle contrade e dei cavalieri. Un esordio attraverso il quale sarà possibile scoprire insieme quali saranno gli abbinamenti con le 4 porte in concorso. I fantini sfileranno con i loro cavalli e riceveranno la benedizione in piazza Matteotti il 15 settembre alle ore 20:30. Assieme a questo evento, si potrà assistere a giochi popolari, come ad esempio il celebre ruzzolone. Ferentino È che non sarà solamente spettacolo. Significativa sarà infatti anche la componente culturale di Ferentino È, che racchiude al suo interno diverse mostre, installazioni interattive di artigianato, di pittura e scultoree. Per il primo anno sarà presente lo stand del comune di Ferentino “Dacci una Zampa”. L’iniziativa, condotta dal consigliere delegato al Benessere degli animali, Federica Mastrangeli, cercherà di sensibilizzare l’adozione dei cani che sono attualmente a carico del Comune ed ospiti di canili. Una iniziativa per sensibilizzare i cittadini circa i temi dell’adozione e dell’amore per gli animali (verranno esposte le foto dei cani alla ricerca di una famiglia adottiva, ndr) nonché un evento atto a contrastare l’abbandono dei cani che sempre più frequentemente avviene nel nostro territorio. Una novità sicuramente di rilievo ed in linea con il programma amministrativo della squadra di governo della città guidata da Piergianni Fiorletta, nel segno di un’attenzione sempre crescente alle nuove tendenze sociali ed alle tematiche di impronta ambientale. Immancabile il contributo della Pro Loco di Ferentino che, come tutti gli anni, costituisce parte attiva nella gestione delle manifestazioni. Lo spettacolo teatrale “chigl ch guarden ‘nterra”, rappresentazione a salvaguardia dei dialetti locali, prevista per le ore 21:00 in piazza Mazzini, ne costituisce solo l’ultimo impegno. Da segnalare inoltre l’apertura straordinaria del Museo Diocesano, che modifica, in occasione di Ferentino È, l’orario di apertura al pubblico di sabato 16 settembre, dalle 17:00 alle 21:00, garantendo la disponibilità ad una visita guidata alle ore 19:30.