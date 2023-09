Cinghiali in Ciociaria, allerta della Provincia “Sicurezza cittadini al primo posto”

Tavolo tecnico Atc FR2 per gli interventi di controllo diretto della specie cinghiale. Gianluca Quadrini interviene alla riunione insieme alla Polizia Provinciale. “Detto piano rientra tra le previsioni del Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 650/2022 – ha affermato Quadrini – Sono state stabilite delle priorità di intervento in relazione alle numerose segnalazione avanzate dai Sindaci, con l’impegno di cercare di intervenire su tutto il territorio extraurbano di competenza dell’ATC FR2, mettendo in campo tutte le risorse che purtroppo sono molto esigue, soprattutto se relazionate alla vasta diffusione del cinghiale nel territorio provinciale. La Provincia supporterà i Comuni che, si ricorda però, potranno autonomamente richiedere l’attivazione delle modalità di contenimento del cinghiale in ambito urbano, con la presentazione della domanda di cui al Modello B in allegato al PRIU. Grazie alla nostra tempestività è stato fatto un grandissimo passo in avanti per assicurare il coordinamento del servizio e la tempestività di intervento. Ringrazio la Polizia Provinciale e l’ATC FR2 per l’impegno e il grande lavoro che stanno svolgendo per garantire sicurezza ai nostri cittadini”.

Redazione Digital