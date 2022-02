Ferentino, Carnevale in città carri e maschere ecco tutti gli eventi

Tutto pronto per il ritorno di una delle festività più amate e desiderate dai bambini e dalle famiglie: il Carnevale. Si tratta, in particolare, della VI edizione di ‘Carnevale in città’ di Ferentino, che quest’anno, dopo la pausa legata alla pandemia, si svolgerà in una location verde particolarmente suggestiva: la bellissima area verde dell’Orto del Vescovo. A organizzare l’evento il Comune di Ferentino in collaborazione con la Pro loco del presidente Luciano Fiorini.

La manifestazione è in programma per domenica prossima, 27 febbraio 2022, a partire dalle ore 15 e si intitola ‘Il parco delle meraviglie’; nello spazioso parco cittadino, infatti, saranno allestiti stand a tema con i più famosi personaggi della Walt Disney: Alice nel paese delle meraviglie, La Bella e La Bestia, Minnie e Topolino, Winnie The Pooh, I Supereroi e Me contro Te.

All’interno dell’Orto del Vescovo tante saranno le attrazioni e non solo per i più piccoli: animazione e clown, personaggi dei cartoni animati Disney, la premiazione della maschera più originale e il concorso Master Struffolo per le pasticcerie aderenti.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, quindi con un numero contingentato di ingressi per evitare assembramenti; l’ingresso sarà consentito a tutti e i bambini con più di 12 anni dovranno esibire il Super Green Pass. Saranno individuati due varchi: uno di entrata, in via Madre Caterina Troiani (nei pressi della stazione dei carabinieri) e uno di uscita in via Consolare.

In concomitanza con la manifestazione, in città si svolgerà la domenica ecologica: pertanto per raggiungere l’Orto del Vescovo si raccomanda di usufruire di tutte le aree di parcheggio limitrofe al centro storico.

“Siamo davvero felici di poter offrire alla cittadinanza – hanno affermato il sindaco Antonio Pompeo e l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma – una nuova edizione di una manifestazione particolarmente amata dalle famiglie e dai più piccoli che quest’anno finalmente possono tornare a viverla in uno spazio ampio e accogliente come l’Orto del Vescovo. Raccomandiamo a tutti l’osservanza delle normative anti-Covid per trascorrere un pomeriggio di divertimento e convivialità tra maschere, clown e concorsi”.

Redazione Ferentino