Supermercato della droga, in Ciociaria arrestato giovane incensurato

Ieri sera i Carabinieri, con l’ausilio di unità cinofila, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 20enne di Alatri, incensurato, trovato in possesso di complessivi 147 grammi di sostanza stupefacente del tipo “crack”, “cocaina” e “hashish” già suddivisa in dosi, nonché della somma di 330 euro in contanti.

Il giovane, al momento del controllo da parte dei Carabinieri, aveva subito mostrato una particolare agitazione, tanto da far insospettire gli operanti che procedevano immediatamente ad una perquisizione veicolare. Le operazioni si concludevano con il rinvenimento dello stupefacente, la cui presenza veniva segnalata dal cane antidroga “Artur”.

Nello specifico la droga era stata occultata nell’abitacolo del veicolo, nel cruscotto e nel bracciolo del tunnel centrale, all’interno di siti opportunamente ricavati e modificati, con l’applicazione di congegni di apertura comandati elettronicamente.

Lo stupefacente e la somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita, sono state sottoposte a sequestro. Il giovane, espletate le formalità di rito è stato ed a seguito della convalida dell’arresto, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

Redazione Alatri