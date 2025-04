Ferentino, cani in città ecco tutto il programma

Ferentino si prepara ad accogliere un’iniziativa innovativa e di grande rilevanza sociale: il progetto cani in città, un ciclo di eventi dedicati all’educazione cinofila e alla convivenza responsabile tra cittadini e animali da affezione, in particolare i cani. L’iniziativa, pensata per sensibilizzare la popolazione sulla corretta gestione dei propri animali, si articolerà in quattro giornate di incontri e formazione nei giorni 29-30 marzo e 5-13 aprile 2025. L’obiettivo del progetto è diffondere conoscenze fondamentali sulla psicologia canina, l’etologia, la gestione urbana dei cani e il rispetto delle normative nazionali e comunali. Per farlo, cani in città proporrà due diverse attività: in tre diversi punti della città – zona Comune, zona Madonna degli Angeli e zona Ponte Grande – saranno allestiti banchetti informativi dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30. Questi punti di incontro offriranno ai cittadini un’occasione per approfondire tematiche cruciali legate al mondo cinofilo: dalle basi della psicologia canina alla gestione quotidiana in ambito urbano, fino alle normative nazionali e locali relative al possesso responsabile di un cane. Già svolte e molto partecipare le prime due giornate in centro, i prossimi appuntamenti saranno: 5 aprile: Parco Ponte Grande, 12 aprile: Villaggio Blu.

La giornata conclusiva vedrà un incontro formativo presso Ponte Grande, sempre con orario 10:00-13:00 e 14:30-16:30. Il corso si concentrerà su aspetti pratici della gestione del cane in contesto urbano e domestico, fornendo ai partecipanti strumenti e competenze per migliorare il rapporto con il proprio animale. Saranno trattati temi come il corretto uso degli strumenti di conduzione, le modalità di interazione con altri cani e persone, e le buone pratiche per una convivenza armoniosa. Gli eventi saranno condotti da Maurizio Saccone e Marco Colasanti, entrambi educatori cinofili FIDASC, esperti nella formazione e nell’educazione dei proprietari di cani. L’esigenza di promuovere una maggiore consapevolezza cinofila è sempre più sentita, sia dai proprietari di animali che dai cittadini privi di animali domestici. La crescita civica dei possessori di cani e il miglioramento del benessere degli stessi animali sono elementi chiave per una città più vivibile e armoniosa. Attraverso questa iniziativa, si punta a colmare le lacune informative sui doveri dei proprietari, come l’iscrizione all’anagrafe canina e l’osservanza delle leggi nazionali e regionali, tra cui il D.R. 34/97 e la legge 189/2004 del codice penale. A sostenere con entusiasmo l’iniziativa è Federica Mastrangeli, consigliere comunale con delega, che ha affermato: “Il progetto cani in città rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere la cultura cinofila e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta gestione degli animali domestici. La convivenza tra proprietari di cani e il resto della comunità deve basarsi su rispetto reciproco e consapevolezza delle regole. Eventi come questi aiutano a costruire un tessuto sociale più coeso e responsabile, migliorando la qualità della vita sia per le persone che per i nostri amici a quattro zampe. Come amministrazione, siamo felici di sostenere e promuovere questo tipo di iniziative, fondamentali per una città sempre più accogliente e attenta al benessere animale”.

Redazione Ferentino