Consapevolezza sull’autismo, ecco la Giornata mondiale

Si chiamano disturbi dello spettro autistico poiché non tutte le forme di autismo sono uguali: c’è chi ha difficoltà a comunicare e interagire con gli altri e ha comportamenti ripetitivi, in alcuni casi può essere alterata la coordinazione motoria, in altri può essere presente una disabilità intellettiva. Si stima che in Italia interessino circa un bambino ogni 70. I bambini, poi, diventano adulti e l’autismo rimane, come anche i problemi, compreso lo stigma che non di rado ancora circonda le persone colpite e i loro cari. Eppure hanno diritto, come gli altri, di avere una vita il più possibile autonoma.

L’inclusione in ambito scolastico, lavorativo, sociale passa anche attraverso una maggiore conoscenza della condizione e la sensibilizzazione di opinione pubblica, mondo della ricerca e istituzioni, obiettivo della giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo, che ricorre il 2 aprile. In occasione della giornata mondiale, le Associazioni che rappresentano le persone con disturbi dello spettro autistico e i loro familiari (tra cui Angsa-Associazione nazionale genitori persone con autismo e Anffas-Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) organizzano un convegno al ministero della Salute, dal titolo: «Un’alleanza per l’autismo: diritti, comprensione, trattamenti e servizi».

«Nonostante i progressi fatti negli ultimi vent’anni per far conoscere i disturbi dello spettro autistico, una legge sull’autismo (n. 134/2015: “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”) e fondi dedicati, ancora oggi la maggior parte delle persone con disturbo dello spettro autistico e i familiari devono affrontare problemi notevoli – dice Roberto Speziale, presidente Anffas, che si prende cura e carico di circa 4.000 persone nello spettro dell’autismo e delle loro famiglie in tutta Italia –. Sappiamo che i nostri figli hanno bisogno di interventi precoci, trattamenti continuativi, misure adeguate anche in ambito scolastico; ma, a fronte di pochi che riescono ad avere accesso a prestazioni e servizi, perché hanno avuto la fortuna di nascere in alcune aree del Paese, troppe famiglie sono abbandonate a se stesse e devono cavarsela da sole nella gestione di condizioni così importanti, pagando di tasca propria anche le terapie. Per questo lanciamo un appello a costruire un’alleanza tra associazioni, istituzioni, mondo della ricerca, per trovare soluzioni e dare risposte concrete, subito e non tra dieci anni, a tante famiglie disperate». Anche se di fatto rientrano nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017: l’art. 60 ribadisce il diritto sancito dalla Legge 134/2015 alle «prestazioni per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche» ndr), per esempio le terapie psico-educative basate sull’analisi applicata del comportamento (Aba) in realtà non sono disponibili a carico del Servizio sanitario nazionale, denunciano le Associazioni. Il motivo? Non sono state inserite nel «Decreto che definisce le tariffe per la specialistica ambulatoriale, in vigore dal 30 dicembre 2024». Per questo, come spiega Speziale: «Pur essendo ritenute efficaci, i Centri di diagnosi e trattamento dell’autismo hanno difficoltà a prescrivere queste terapie a carico del Ssn; le famiglie, per non privare i propri figli di trattamenti che li fanno stare meglio, li pagano di tasca propria, anche indebitandosi».

Ancora, prosegue il presidente Anffas: «C’è una specifica legge che potrebbe dare tutte le risposte necessarie per la presa in carico delle persone con autismo (n. 134/2015) e non è applicata in tutti i suoi aspetti. Per esempio, prevede i piani personalizzati per la presa in carico» ma sono pochi i progetti di vita individuali “su misura”, in base alle esigenze della singola persona».

Nel nostro Paese esiste il «Network Italiano per il Riconoscimento Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico» (NIDA), coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, una rete di collaborazione clinica e di ricerca mirata a individuare precocemente bambini con disturbi del neurosviluppo e, in particolare, con disturbo dello spettro autistico.

Inoltre, la sorveglianza neuroevolutiva BABY@NET (tra le attività dell’Osservatorio nazionale sull’autismo dell’ISS), finanziata nell’ambito dei bandi PNRR e CCM del ministero della Salute e integrata nel Network NIDA, coinvolge direttamente 31 terapie intensive neonatali e 158 servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza in un sistema capillare di monitoraggio e interventi precoci.

Attualmente, il Network NIDA monitora 1.218 fratellini di bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, 1.536 neonati prematuri e 575 neonati piccoli per età gestazionale, garantendone la presa in carico specialistica da parte di professionisti qualificati su tutto il territorio nazionale.

Attraverso 7.534 schede di sorveglianza, effettuate da 549 pediatri nei bilanci di salute, è stato possibile monitorare lo sviluppo di 3.284 bambini di cui 397 sono stati inviati ai Servizi di Neuropsichiatria. «È auspicabile che questo modello venga adottato in modo sistematico su tutto il territorio nazionale» dice la dottoressa Maria Luisa Scattoni, coordinatrice dell’Osservatorio Nazionale Autismo dell’Istituto Superiore di Sanità. Mira a garantire interventi precoci anche il nuovo modello Caregiver Skills Training (CST), messo a punto dall’Organizzazione mondiale della sanità. Spiega la dottoressa Scattoni: «Questo modello di intervento precoce, da applicare nei Centri pubblici e convenzionati col Servizio sanitario, mira a supportare i genitori di bambini con autismo fino a 7 anni, in modo da dare risposte almeno alle emergenze, poiché a volte i tempi d’attesa nel Pubblico arrivano anche a due anni. Per ora sono stati formati circa venti formatori in 10 Regioni, che a loro volta formeranno operatori delle Asl».