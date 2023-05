Ferentino, appello della Lega “Troppo potere nelle mani di una sola persona occorre cambiare”

“Questo fine settimana il comune di Ferentino tornerà al voto, dopo aver chiuso la parentesi del commissario, ed i ferentinesi si augurano che tutto ciò che è stato detto in questi giorni di campagna elettorale diventino fatti dall’amministrazione entrante – ha affermato Valerio Fontecchia, coordinatore Lega Giovani Ferentino – Di parole ne sono state dette tante nel corso del tempo ed ora la nostra città ha bisogno di cose concrete. Negli anni precedenti con l’aiuto di tutto il gruppo giovani abbiamo affrontato, e portiamo avanti tutt’ora, battaglie su molti ambiti, alcuni sono ripetitivi perché inascoltati dalla scorsa amministrazione come: le discariche abusive a cielo aperto in tutte le zone, l’abbandono delle periferie, la sicurezza ed il turismo. Questa campagna elettorale si sta concentrando particolarmente su quest’ultimo punto, il turismo, e ciò fa ben sperare, dato che possediamo un patrimonio artistico che pochi hanno ed è giusto che venga valorizzato. Congiuntamente allo sviluppo turistico deve avvenire anche lo sviluppo commerciale, perché le attività del territorio negli ultimi anni sono state abbandonate, rischiando così la quasi desertificazione nelle ore diurne. Questo è accaduto soprattutto nell’ultimo periodo dato che il comune è stato commissariato e quindi non è stato realizzato un programma per accompagnare i commercianti fino alle elezioni. Quest’ultime sono un’opportunità per poter dare una svolta al governo del nostro comune, che è stato accentrato per molto tempo nelle mani di un’unica persona. Con il senno di poi confidiamo che il nuovo sindaco farà sicuramente meglio e sappia scegliere le persone giuste a cui affidare le varie deleghe”.

Redazione Ferentino