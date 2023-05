Rally in Ciociaria, bolidi sfrecciano tra le strade cambia la viabilità

“Sono iniziati i preparativi per la decima edizione del Rally Terra di Argil, la manifestazione automobilistica che aprirà la stagione dei rally laziali, terzo appuntamento della Coppa Rally 7^ Zona (Abruzzo/Campania/Lazio/Molise/Puglia/Basilicata/Calabria). La gara promossa dalla ASD Rally Game, si svolgerà il 17 e 18 giugno prossimi con partenza ed arrivo a Pofi (Fr) – hanno affermato gli organizzatori – Un rally che sulle orme del successo della edizione 2022, ripropone i suoi punti di forza, come le spettacolari e selettive prove speciali e numerose iniziative collaterali sulle quali presto verranno tolti i veli. Confermata anche la validità con il massimo coefficiente (1,5) per la classifica di zona. Saranno tre i tratti cronometrati, da percorrersi per tre volte nell’arco della competizione, per un totale di nove prove speciali e 67,5 km nei comuni di Pofi, Ripi e Castro dei Volsci. Lo scorso anno la vittoria è andata alla coppia Tribuzio-Cipriani su Skoda Fabia, davanti a Giannetti Emanuele e Felice Pizzuti (Skoda Fabia) e con Stefano Liburdi e Valerio Silvaggi (Hundai I20) saliti sul terzo gradino del podio. Confermato nel programma della manifestazione lo Shakedown in programma sabato 17 giugno, con la competizione vera e propria che partirà domenica mattina dal Polo Logistico Fraschetti (dove sarà situato anche il parco assistenza) per affrontare il primo dei tre giri delle prove speciali in programma. La manifestazione si concluderà nel tardo pomeriggio in via Monsignor Capozzi a Pofi. Tutte le informazioni sulla pagina web ufficiale del rally: www.rallyterradiargil.it e sulle pagine social del rally”.

Redazione Digital