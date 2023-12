Fascina il rettore Dell’Isola e il presidente Zappile a sostegno degli studenti disabili, ecco il rinnovo del protocollo

Accordo rinnovato tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Federazione italiana pallacanestro in carrozzina. In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che si terrà il prossimo 3 dicembre è stato sottoscritto il protocollo d’intesa e cooperazione per la promozione di attività motoria e sportiva finalizzata alla pallacanestro in carrozzina rivolta agli studenti disabili fisici dell’università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, tra l’Università di Cassino e la Federazione italiana pallacanestro in carrozzina. Intervenuti il magnifico rettore prof. Marco Dell’Isola, il presidente della Federazione italiana pallacanestro in Carrozzina Fernando Zappile, il presidente regionale Fipic, dott. Piegiorgio Fascina.

“L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è fortemente impegnata nell’affermare la cultura, con particolare attenzione alla disabilità e allo studio – ha affermato Marco Dell’Isola, rettore Unicas – I nostri studenti sono supportati nel migliore dei modi dal CUDIR, Centro Universitario per la Disabilità, l’Inclusione e la Ricerca, con numerose attività organizzate per diffondere la cultura sportiva e la pratica dell’attività motoria. In tale direzione è da inquadrare l’importante Convenzione stipulata con la FIPIC, rappresentata dal presidente Zappile e dal delegato regionale Fascina che ringrazio, la quale promuove e sostiene la riabilitazione applicata allo sport attraverso l’incremento della pratica della pallacanestro in carrozzina e della cultura ad essa associata”.

“Il rinnovo della convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina e l’Università di Cassino – ha affermato Fernando Zappile, presidente Federazione italiana pallacanestro in carrozzina – rappresenta una eccezionale notizia per tutto il nostro movimento, che ha così la possibilità di consolidare la propria presenza all’interno di un territorio a cui ci stiamo sempre più legati anno dopo anno, anche grazie al lavoro del nostro delegato regionale Fascina. La partnership con un soggetto di tale prestigio apre nuove opportunità dal punto di vista sociale, culturale e anche scientifico, dando continuità a progetti che fin dal 2017 ci vedono protagonisti al fianco dell’Università e soprattutto offrendo sempre nuove possibilità agli studenti con disabilità”.

“Ringrazio il rettore Dell’Isola e il presidente Zappile per aver siglato questa convenzione che mette al centro i diritti degli studenti con disabilità – ha concluso Piergiorgio Fascina, presidente regionale Fipic – Un accordo che contribuisce alla costruzione di una comunità più inclusiva nella quale gli studenti con disabilità e lo sport sono protagonisti. Orgoglioso del risultato raggiunto e della valida opportunità offerta al nostro territorio”.

Redazione Digital