Fanno sesso sul balconcino della nave, il video fa il giro del web

Beccati a fare sesso sul balconcino (trasparente) di una nave da crociera appena varata. È successo domenica al porto di Civitavecchia, vicino a Roma. Un uomo e una donna ospiti della Explora II – l’ultimissima nave superluxe del gruppo MSC, varata proprio quel giorno – sono stati avvistati mentre consumavano un rapporto sessuale sul balconcino di una cabina, in pieno giorno e sotto gli occhi di centinaia di passeggeri. La cerimonia per il taglio del nastro era appena finita: non solo la nave era piena di gente, ma anche il molo era assiepato di turisti. Qualcuno ha immortalato la scena con lo smartphone e il video è subito diventato virale. La nave aveva appena mollato gli ormeggi per una crociera esclusiva per passeggeri vip e della ricca borghesia romana, un viaggio di sette giorni nel Mediterraneo, con scalo a Sorrento, Lipari, Trapani, Siracusa, La Valletta e approdo finale a Tarragona, in Spagna. La nave non si era ancora allontanata dal porto quando la coppia è uscita su un balconcino del secondo piano: prima le avance molto spinte e poi l’inaspettato, un rapporto sessuale completo davanti agli occhi di tutti. Secondo quanto riferisce Repubblica, la coppia sarebbe titolare di un abbonamento della cabina per andare in vacanza. “Siamo a conoscenza dell’accaduto. Se necessario, prenderemo gli opportuni provvedimenti”, specificano in una nota la compagnia MSC. quotidiano.net