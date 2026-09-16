Espulso un extracomunitario, in Ciociaria contrasto all’immigrazione

La Polizia di Stato ha notificato l’ordine del questore della Provincia di Frosinone di lasciare il territorio nazionale a un cittadino del Marocco con permesso di soggiorno scaduto.

Lo stesso si era presentato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura per chiederne il rinnovo, ma ormai erano decorsi i termini di legge idonei per la procedura e pertanto gli veniva notificato il provvedimento di cui sopra. Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.