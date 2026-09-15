Frosinone, concerto degli Indaco con Richy Portera

Frosinone si prepara a ospitare un evento imperdibile. Venerdì 25 settembre alle 21 il Teatro Vittoria ospiterà il concerto degli Indaco con Ricky Portera. La manifestazione, fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli, è organizzata dall’Orchestra da Camera di Frosinone con il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorati alla cultura di Simona Geralico e al centro storico di Rossella Testa). L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Indaco è un progetto che riunisce musicisti di ogni provenienza, fa sposare generi musicali, fonde stili in un unico dialetto, accoglie musica da tutto il mondo traducendola in una sola semplice lingua. Fondati nel 1991 da Mario Pio Mancini e Rodolfo Maltese, gli Indaco rappresentano una delle più importanti realtà della world music in Italia: attraverso collaborazioni artistiche di altissimo livello, la loro musica fonde etno-folk, prog, jazz e rock. Ricky Portera è uno dei più celebri chitarristi italiani: numerose le sue collaborazioni con mostri sacri del panorama nazionale come Lucio Dalla, fornendo un apporto fondamentale alla definizione del cosiddetto “suono Dalla”. Nel 1980 è fondatore con Gaetano Curreri degli Stadio. È stato anche chitarrista di Ron e altri autori italiani come Eugenio Finardi e Loredana Bertè. “Il ritorno degli Indaco e di Ricky Portera a Frosinone rappresenta un appuntamento di grande prestigio per la nostra città – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli –. Artisti di altissimo livello, già apprezzati dal pubblico frusinate, torneranno a esibirsi insieme sul palco del Teatro Vittoria, offrendo una serata di grande musica. L’amministrazione è orgogliosa di sostenere iniziative capaci di arricchire l’offerta culturale cittadina e di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale». «Accogliamo nuovamente con grande piacere gli Indaco e Ricky Portera – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Simona Geralico –. Il loro ritorno testimonia l’interesse del pubblico per una proposta musicale raffinata, nella quale dialogano tradizione, contaminazione e sperimentazione. Ringraziamo l’Orchestra da Camera di Frosinone per aver organizzato un evento di notevole qualità artistica». «Il Teatro Vittoria e il centro storico tornano a ospitare artisti che hanno già saputo conquistare il pubblico frusinate – ha concluso l’assessore al Centro storico Rossella Testa –. Eventi di questo livello contribuiscono a rendere il cuore della città sempre più vivo e attrattivo, favorendo l’incontro tra socialità e valorizzazione del territorio». Appuntamento con Indaco e Ricky Portera il 25 settembre alle 21 al Teatro Vittoria; ingresso libero fino a esaurimento posti.

Redazione Digital