Espulso dall’Italia fermato in Ciociaria, scatta il decreto di allontanamento

La Polizia di Stato ha notificato a un cittadino romeno il decreto di allontanamento dal territorio nazionale per imperativi motivi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è scaturito al termine di un’attenta e coordinata attività istruttoria condotta dall’Ufficio Immigrazione della Questura.

Gli accertamenti e le verifiche effettuate dai poliziotti hanno evidenziato la stringente necessità di adottare l’allontanamento per garantire la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza, considerato che l’uomo è stato scarcerato per fine pena e a suo carico risultano precedenti penali tra cui rapina e furto.

In forza del decreto prefettizio notificato, il destinatario ha l’obbligo di lasciare l’Italia entro il termine perentorio di 30 giorni. L’eventuale inottemperanza all’ordine di allontanamento comporterà l’esecuzione coatta della misura, secondo le vigenti disposizioni di legge.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo e prevenzione che la Polizia di Stato dispiega quotidianamente sul territorio, mirata a contrastare tempestivamente ogni condotta che possa minare la sicurezza collettiva e la tranquillità dei cittadini, a riprova è il secondo allontanamento in due giorni.

Redazione Digital