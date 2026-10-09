Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo nel Golfo di Trieste

E’ Trieste, in occasione della 58.ma edizione della Barcolana, ad accogliere la conclusione del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, l’iniziativa del ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi, annunciata nel settembre 2025 dal ministro della Difesa Guido Crosetto e sviluppata in collaborazione con il ministero degli Esteri, il ministero della Cultura, il ministro per lo Sport e i Giovani e il ministro per le Disabilità. Accanto a Nave Amerigo Vespucci a Trieste torna anche il Villaggio IN Italia, dall’8 al 12 ottobre: con un palinsesto ricco di appuntamenti, tra cui il forum sulla vela e il forum sulla subacquea. La Nave Scuola della Marina Militare è stata protagonista della Barcolana in quattro occasioni: nel 2018, per la storica 50ª edizione; nel 2019, quando tornò a Trieste per la 51ª edizione; nel 2022, quando, in occasione della 54ª edizione, uscì in mare per dare simbolicamente la partenza alla regata dal campo di regata del Golfo di Trieste; infine il 1° marzo 2025, quando Trieste e Barcolana organizzarono la Barcolana Special Edition per celebrarne il rientro in Italia al termine del Tour Mondiale 2023-2025. ansa.it