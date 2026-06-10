Espulso dall’Italia fermato in Ciociaria, arrestato extracomunitario

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne albanese per aver violato il divieto di reingresso nel territorio nazionale. In particolare, la Squadra Mobile, impegnata in specifici servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti predisposti nel territorio della provincia unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, rintracciava un soggetto di nazionalità albanese che il 29 maggio dello scorso anno era stato espulso dal territorio nazionale con accompagnamento presso la frontiera marittima di Bari e divieto di ritorno. L’uomo, con numerosi pregiudizi di polizia inerente reati contro la pubblica amministrazione e in materia di immigrazione clandestina e di stupefacenti, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione Digital