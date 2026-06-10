Veroli in Serie C “Promozione momento di crescita per tutto lo sport in Provincia”

“Risultato importante ottenuto dalla compagine giallorossa – ha affermato Piergiorgio Fascina, membro Giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio e delegato Fipic Lazio – La Serie C rappresenta trampolino per tornare a calcare i parquet a cui Veroli da sempre è abituata. Anche questa promozione è momento di crescita per tutto lo sport in Provincia. Congratulazioni al presidente Fiorini, alla dirigenza, ai giocatori, allo staff tecnico, al coach Magnone, ai tifosi e alla Città di Veroli a cui mi sento particolarmente legato”.

Redazione Digital